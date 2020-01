In considerazione delle concentrazioni elevate di polveri sottili (PM10) riscontrate nei giorni scorsi, da domani 28 gennaio 2020 sono attive le misure di limitazione temporanee di primo livello. Per maggiori informazioni si invita a consultare Bergamo Respira e l'ordinanza del Comune di Bergamo.

Attraverso l'applicativo web di Regione Lombardia è possibile consultare aggiornamenti giorno per giorno, informazioni sulle misure attivate, dati sulla qualità dell'aria, comuni coinvolti e provvedimenti.