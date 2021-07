Dopo Misericordia, Gratitudine, Coraggio, Speranza, Umiltà, Fraternità, Compassione, gli eventi celebrativi della festa di Sant’Alessandro 2021 sono illuminati dalla Fiducia, virtù civica e religiosa che Comune e Diocesi offrono come spunto di una riflessione che metta in dialogo tutta la cittadinanza.

La fiducia è fondamento delle relazioni: poggia sull’integrità della persona, sulle sue motivazioni e sulla condivisione di progetti e valori comuni. È risorsa nelle difficoltà e nelle incomprensioni, promuovendo la ricerca di soluzioni nel rispetto di obiettivi e motivazioni reciproche. È patrimonio indispensabile per costruire e, dopo quanto accaduto di recente nel mondo intero, ricostruire città e comunità sempre più aperte, accoglienti e disponibili.

Intorno alla festa del Patrono si sviluppa anche quest’anno un articolato programma nel segno della Cultura e della Fede.

Spettacolo in Cattedrale

Cuore del programma Sant’Alessandro 2021, Il sugo della storia. Lettura scenica per voci e banda musicale a cura dell’Assessorato alla Cultura, prodotta dal Festival Tra Sacro e Sacro Monte, in collaborazione con il Centro Teatrale Bresciano e Proxima Res di dal titolo. Uno spettacolo dedicato ad uno dei capolavori della letteratura italiana dell’Ottocento, I promessi sposi, dove i giovani attori restituiscono una riduzione fedele al testo di grande impatto emotivo.

Il tema della fiducia percorre come un filo rosso tutta la produzione letteraria del Manzoni, risultando particolarmente cruciale in questo romanzo dove gli umili sono vittime dei potenti. Ma la fede nella Divina Provvidenza, intesa come la mano di Dio che interviene nelle vicende umane, porta a comprendere che i guai cercati o subìti devono essere accettati e che “la fiducia in Dio li raddolcisce e li rende utili per una vita migliore”.

Lo spettacolo, si terrà sabato 28 agosto alle ore 21nella Cattedrale di Sant’Alessandro.

Riflessioni religiose

Un itinerario, scandito da riflessioni religiose e artistiche nei luoghi di Sant’Alessandro, accompagna i cittadini nei giorni che precedono le celebrazioni solenni del 26 agosto presiedute dal Vescovo previste, come da tradizione, la mattina in Duomo e, ai vespri, in Sant’Alessandro in Colonna.

Si inizia il 19 agosto nella Chiesa di Sant’Alessandro in Captura, Convento dei Frati Cappuccini, con San Francesco e il lupo. La fiducia dell’uomo nell’uomo. Seguono. Si prosegue il 20 agosto, presso la Basilica di Sant’Alessandro in Colonna, con La fiducia di un borgo nella intercessione dei santi: La gloria di San Pietro, San Paolo e San Cristoforo, tela realizzata da Gian Paolo Cavagna nel 1607; il 23 agosto, nella Chiesa di San Bernardino in Pignolo, La fiducia nei santi che accompagnano il cammino intorno a Maria: la pala di Lorenzo Lotto del 1521”; il 24 agosto, in Santa Maria Maggiore, La fiducia nei santi invocati in tempo di pestilenza: la tela dei santi Rocco e Sebastiano che intercedono per la città durante la peste del 1576-1578, opera di Giovan Paolo Lolmo; il 25 agosto, il Cammino orante verso la Cattedrale con partenza dalla Basilica di Sant’Alessandro in Colonna e arrivo in Cattedrale per l’incontro con il Vescovo e l’omaggio alle reliquie di Sant’Alessandro.

Arte e patrimonio

Ricco il palinsesto delle iniziative artistiche, a cominciare dalle mostre curate dalla Fondazione Adriano Bernareggi ispirate al tema proposto e partecipate dai più giovani. Una proficua collaborazione creativa con le ragazze e i ragazzi che frequentano i CRE estivi e gli oratori, è all’origine della campagna di affissioni La fiducia chiede corpo e delle mostre Ti fidi?|#flyingcarpet e Sintomi della Fiducia rispettivamente all’Ex-Ateneo e Tempietto di Santa Croce in via Arena.

Anche la piccola esposizione di ex voto presso l’Oratorio di San Lupo ha una forma partecipata, invitando ciascuno di noi a lasciarvi un segno di memoria.

Aperture straordinarie per le mostre della Biblioteca Civica Angelo Mai e GAMeC: le Carceri d’invenzione di Giovanni Battista Piranesi, 16 incisioni settecentesche di grande suggestione nell’Atrio scamozziano, e l’installazione del celebre artista brasiliano Ernesto Neto a Palazzo della Ragione, tra ecologia, ritualismo e spiritualità.

Tanti i luoghi che si aprono a cittadini e curiosi, a mostrare tesori preziosi e ospitare eventi culturali: Palazzo Frizzoni, il Museo della Cattedrale, la Basilica di Santa Maria Maggiore, il Museo delle storie con il Campanone, Astino.

Musica e folclore

A completare il programma, mercoledì 25 agosto, il Dodicesimo Concerto di Campane, a cura della Presidenza del Consiglio comunale e della Federazione Campanari Bergamaschi, con l’Ufficio Liturgico sezione Musica Sacra della Curia diocesana.

Torna, dal 26 al 29 agosto, la Fiera di Sant’Alessandro, a cura di COMAP, con sue bancarelle lungo il Sentierone; mentre, sempre il 26 in Piazza Vecchia, si terrà il saluto alle autorità cittadine da parte dei gruppi presenti al 38° Festival Internazionale del Folclore, un’iniziativa a cura del Ducato di Piazza Pontida, a cui si deve anche la Parata musicale nello stesso giorno per le vie della città.

A concludere gli eventi della giornata del Santo Patrono, il tradizionale spettacolo pirotecnico dagli Spalti di San Giacomo, a cura di COMAP.

Le dichiarazioni

Nadia Ghisalberti - Assessora alla Cultura Comune di Bergamo

La festa di Sant’Alessandro torna in tutta la sua pienezza, dopo più di un anno di pandemia. Non possiamo ancora tornare a festeggiare condividendo torta e vino sotto i portici di Palazzo della Ragione come negli anni passati, ma abbiamo scelto, dopo la parentesi del Lazzaretto nel 2020 imposta da motivi sanitari, di tornare in Duomo. Qui, dal 2014, quando abbiamo inaugurato questa nuova modalità di festeggiare il santo patrono, ci siamo raccolti più volte per ragionare insieme su un valore che fosse fondante per la comunità tutta, in tutte le sue componenti. Una virtù diversa per ogni edizione, capace di farsi interprete degli accadimenti contemporanei e che costituisse un faro, uno strumento di interpretazione di quanto accade intorno a noi, eventi distanti di cui sentivamo solo un’eco lontana o così prossimi da esserne totalmente immersi. Abbiamo passato un anno difficile, sconvolti da una tempesta che mai avremmo immaginato e che ha minato molte delle nostre certezze. Non ne siamo ancora completamente usciti, ma siamo fiduciosi che le capacità e l’intelligenza dell’essere umano lo aiutino a risolvere problemi da lui stesso creati. La fiducia ci porta per mano nelle celebrazioni alessandrine: fiducia in sé stessi, nelle istituzioni, nella scienza, nella comunità e in ogni suo singolo membro, nel tentativo di mantenerci uniti e di superare conflitti e difficoltà.

Don Fabrizio Rigamonti - Direttore dell’Ufficio per la Pastorale della Cultura

Sempre per una comunità la ricorrenza annuale del proprio Santo patrono è motivo di gioia. Lieta per una città appare infatti ogni volta la possibilità di celebrare le proprie origini, di rievocare la dignità del lungo cammino sin qui percorso e il profondo legame che unisce, le une alle altre, le diverse generazioni.

Festeggiare il Santo patrono è indubbiamente onorare l’assoluta esemplarità della sua testimonianza e rinnovare nei suoi confronti la richiesta di paternità.

La devozione a Sant’Alessandro, patrono della Città e della Diocesi, per recente e felice consuetudine, è proposta attraverso la meditazione di una virtù.

Per definizione, la virtù ha a che fare con l'agire quotidiano, le scelte pratiche di ciascuno di noi. In questi termini, la virtù rappresenta a tutti gli effetti quel concreto esercizio attraverso il quale ognuno di noi si impegna per non lasciare sprovvista la società e la Città in cui vive, del proprio contributo per l'edificazione di una comunità accogliente, giusta e fraterna. Il caso contrario è bene illustrato dai cosiddetti "vizi", i quali, ancor prima che corrompere il singolo, minano alla radice la possibilità di una vita comune davvero buona per tutti.

“La fiducia” - nella sua figura più autentica, nel contesto di una relazione, di dare credito all'altro - è l'esercizio che quest’anno viene proposto a tutti noi. Sempre, all'indomani di una grande prova personale, oppure collettiva come quella patita insieme in questi difficili mesi, può insinuarsi, strisciante come un vizio, la tentazione dello scoraggiamento, accompagnato da una sostanziale diffidenza. E tuttavia la fiducia non è mai data una volta per sempre, non è cosa automatica: i nostri rapporti sempre da capo si rinnovano e si rianimano a partire dalla affidabilità che anzitutto ciascuno di noi è disposto, una volta ancora, a donare all'altro.

Verso questo indispensabile gesto, Sant'Alessandro tutti ci incoraggi e ci sostenga.

CALENDARIO DEGLI EVENTI

da lunedì 26 luglio a lunedì 6 settembre

Manifesti affissi per le vie cittadine

La fiducia chiede corpo

giovedì 19 agosto • ore 20.45

Chiesa di Sant’Alessandro in Captura, Convento dei Frati Cappuccini, via dei Cappuccini 8

San Francesco e il lupo. La fiducia dell’uomo nell’uomo

Preghiera di compieta e proposta del tema.

venerdì 20 agosto • ore 20.45

Basilica di Sant’Alessandro in Colonna, via Sant'Alessandro 35

La fiducia di un borgo nella intercessione dei santi: La gloria di San Pietro, San Paolo e San Cristoforo, tela realizzata da Gian Paolo Cavagna nel 1607

Preghiera di compieta e analisi dell’opera.

lunedì 23 agosto • ore 20.45

Chiesa di San Bernardino in Pignolo, via Pignolo 57

La fiducia nei santi che accompagnano il cammino intorno a Maria: la pala di Lorenzo Lotto del 1521

Preghiera di compieta e illustrazione dell’opera.

martedì 24 agosto • ore 20.45

Basilica di Santa Maria Maggiore, piazza Duomo

La fiducia nei santi invocati in tempo di pestilenza: la tela dei santi Rocco e Sebastiano che intercedono per la città durante la peste del 1576-1578, opera di Giovan Paolo Lolmo

Preghiera di compieta e illustrazione dell’opera.

mercoledì 25 agosto dalle ore 10 alle 12.15

Dodicesimo concerto di campane

mercoledì 25 agosto • ore 19

Partenza dalla Basilica di Sant’Alessandro in Colonna, via Sant’Alessandro 35

Cammino orante verso la Cattedrale

da mercoledì 25 agosto a domenica 26 settembre • dalle ore 15 alle 19

Oratorio di San Lupo, via San Tomaso 3

Ex voto. Segni di memoria dopo la tempesta

mercoledì 25 agosto dalle ore 20.30 alle 22.30

Basilica di Santa Maria Maggiore, piazza Duomo

Apertura straordinaria della Basilica di Santa Maria Maggiore

da mercoledì 25 agosto a domenica 29 agosto

Ex Ateneo, piazza Padre Reginaldo Giuliani

Ti fidi? #FlyingCarpet

da mercoledì 25 agosto a domenica 29 agosto

Tempietto di Santa Croce, via Arena / piazza Rosate

Sintomi della fiducia

da giovedì 26 a domenica 29 agostodalle ore 9 alle 24

Sentierone

Fiera di Sant’Alessandro

giovedì 26 agosto • dalle ore 10 alle 20

Museo della Cattedrale, piazza Duomo

Sul filo del tempo. Invito al Museo

giovedì 26 agosto • dalle ore 10 alle 18

Biblioteca Civica Angelo Mai, Atrio scamozziano, piazza Vecchia 15

Apertura straordinaria della mostra

“Fantasia e sublime di Piranesi. Le carceri d’invenzione”

giovedì 26 agosto • dalle ore 10 alle 22

Palazzo della Ragione, Sala delle Capriate, piazza Vecchia

Apertura straordinaria della mostra

“Ernesto Neto. Mentre la vita ci respira - SoPolpoVit’EreticoLe”

giovedì 26 agosto • ore 10.30

Cattedrale di Sant’Alessandro, piazza Duomo

Santa Messa solenne presieduta dal Vescovo

giovedì 26 agosto • ore 12

Piazza Vecchia

Saluto alle autorità cittadine da parte dei gruppi presenti al 38° Festival internazionale del Folclore

giovedì 26 agosto • alle ore 15

Palazzo Frizzoni, piazza Matteotti 27

Porte aperte a Palazzo Frizzoni

giovedì 26 agosto • ore 15

Piazza Vecchia - piazzale degli Alpini - vie cittadine

Parata musicale

giovedì 26 agosto • ore 17

Cattedrale di Sant’Alessandro, piazza Duomo

Vespri

giovedì 26 agosto • ore 18.30

Basilica di Sant’Alessandro in Colonna, via Sant’Alessandro 35

Santa Messa solenne presieduta dal Vescovo

giovedì 26 agosto • ore 21

Monastero di Astino, via Astino 13

Concerto di Sant’Alessandro ad Astino

giovedì 26 agosto • ore 22.30

Dagli Spalti di San Giacomo

Spettacolo pirotecnico

sabato 28 agosto • dalle ore 19 alle 23

Palazzo del Podestà e Campanone, piazza Vecchia

Apertura speciale di Campanone, Palazzo del Podestà e Museo del Cinquecento

sabato 28 agosto • ore 21

Cattedrale di Sant’Alessandro, piazza Duomo

Il sugo della storia

I promessi sposi di Alessandro Manzoni

Lettura scenica per voce e banda musicale

Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti (tranne quando diversamente specificato)

Ovunque vengono rispettate le normative anti Covid-19, con ingressi contingentati.

Alla realizzazione di Sant’Alessandro 2021 collaborano numerose associazioni e istituzioni civili e religiose del territorio bergamasco:

-Diocesi di Bergamo

-Presidenza del Consiglio comunale di Bergamo

-Biblioteca civica Angelo Mai

-GAMeC

-Museo delle storie di Bergamo

-ABBM - Associazione Bergamasca Bande Musicali

-COMAP - Commercio Aree Pubbliche

-Ducato di Piazza Pontida

-Federazione Campanari Bergamaschi

-Fondazione Adriano Bernareggi

-Fondazione MIA - Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo

Si ringraziano le parrocchie: Sant’Alessandro della Croce per la Chiesa di San Bernardino in Pignolo, Sant’Alessandro in Colonna, Sant’Alessandro della Cattedrale e la comunità dei Frati minori Cappuccini di Borgo Palazzo per la Chiesa di Sant’Alessandro in Captura.

Si ringrazia Intesa Sanpaolo, la principale banca italiana, realtà di decisivo impatto sociale sul territorio che contribuisce alla realizzazione delle iniziative in calendario.