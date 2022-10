Al fine di consentire i lavori stradali di ripristino stradale definitivo, tramite fresatura ed asfaltatura, a seguito di precedenti manomissioni eseguite nelle vie sotto menzionate per conto di open Fiber, è stata emessa un'ordinanza di regolamentazione della circolazione, che istituisce i seguenti provvedimenti viabilistici temporanei in vigore dalle ore 09:00 di lunedì 7 novembre 2022 e fino alle ore 19:00 di mercoledì 30 novembre 2022, per una superficie sufficiente alla movimentazione dei mezzi e per tratti progressivi di avanzamento del cantiere in riferimento alle Concessioni P1405-20 e P2506-20 e P2416-20 e P3515-21

nelle vie San Bernardino, via Greppi, via Carnovali, via Previtali, via San Giorgio, via Autostrada e largo Tironi ( lavorazioni da eseguirsi preferibilmente nel fine settimana )

divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata in tutti gli stalli rientranti nell’area oggetto dei lavori stradali di ripristino

istituzione del limite di velocità di 30 Km/h

restringimento della carreggiata con contestuale istituzione del senso unico alternato e regolato da movieri se trattasi di strade a doppio senso di circolazione

restringimento della carreggiata a vista se trattasi di strade a senso unico di marcia

divieto di transito ciclo-pedonale con deviazione dei pedoni sul marciapiedi opposto a quello interessato dai lavori, mediante il posizionamento di idonea segnaletica di deviazione nei pressi gli attraversamenti pedonali più prossimi alla occupazione, oppure con deviazione dei pedoni a margine della occupazione secondo necessità

nelle vie Lorenzi, via Falcone, via Carpinoni, via Lotto, via Magrini, via Berizzi, via Elba, via Spino, via San Tomaso de Calvi, via Sardegna, via Sicilia, via Caprera e via Calzecchi Onesti