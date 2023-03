Contributi per sostenere gli alloggi in locazione sul libero mercato

L'Ambito territoriale del Comune di Bergamo eroga, fino ad esaurimento dei fondi stanziati dalla Regione Lombardia, contributi economici per nuclei familiari con alloggio in locazione sul libero mercato.

Possono accedere al contributo nuclei familiari con ISEE inferiore a 26.000,00 € , consulta la pagina informativa per conoscere gli altri requisiti richiesti e per presentare la domanda telematicamente.

Ulteriori fondi sono stati stanziati per i nuclei familiari il cui reddito provenga esclusivamente da pensione da lavoro, di vecchiaia e la spesa per la locazione rappresenta un onere eccessivo. Consulta la pagina informativa per conoscere gli altri requisiti richiesti e per presentare la domanda telematicamente