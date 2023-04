Assemblea pubblica per illustrare il cantiere del “nodo di Pontesecco”

L’appuntamento è fissato il 13 aprile alle ore 20.45 nell’auditorium di quello che ora si chiama Centro Risorse Educative del quartiere di Valtesse, in via Ruggeri da Stabello 34: qui, infatti, gli Assessori Brembilla, Zenoni e Angeloni illustreranno le modalità e i tempi previsti per le lavorazioni in programma nelle prossime settimane al cosiddetto “nodo di Pontesecco”, l’incrocio viabilistico che collega Bergamo a Ponteranica e alla strada che conduce alla Valle Brembana.

E' da sempre considerato uno dei nodi viabilistici più ostici per quel che riguarda l’ingresso e l’uscita dalla città di Bergamo, un punto in cui confluisce il traffico da e verso la Valle Brembana e che ogni mattina nell’ora di punta costringe Provincia, Comune di Bergamo e Comune di Ponteranica alla posa di birilli in mezzo alla strada per cercare di velocizzare il passaggio delle auto.

Il prossimo 17 aprile sarà affidato il cantiere (all’impresa Carba, che si è aggiudicata l’appalto) che cercherà di migliorare questa delicata e complessa situazione, un intervento finanziato per un importo di 3,4milioni di euro dal “Patto per la Lombardia”, - siglato a suo tempo dall’ex premier Matteo Renzi e dall’allora Presidente della Regione Roberto Maroni, recentemente scomparso - a dimostrazione di quanto questo intervento sia sempre stato considerato prioritario per il territorio di Bergamo e dell’hinterland.

Il progetto, approvato dal Comune di Bergamo, quello di Ponteranica e dalla Provincia di Bergamo, segue una filosofia piuttosto semplice: i lavori serviranno a realizzare due nuove rotatorie, che andranno a eliminare gli incroci semaforizzati snellendo il traffico nell’area.

La prima, più piccola, è prevista a Ponteranica, in corrispondenza delle vie Maresana e Pontesecco, mentre l'altra nel quartiere di Valtesse e andrà a eliminare il semaforo che si trova alla confluenza della circonvallazione dentro via Ruggeri da Stabello. Addio quindi anche a quei birilli che da anni vengono posizionati per raddoppiare temporaneamente la corsia verso Bergamo e agevolare così l'ingresso in città dei mezzi in arrivo dalla Valle Brembana.

I lavori partiranno quindi entro la fine di aprile e si concentreranno sullo spostamento dei sottoservizi all’incrocio tra Bergamo e Ponteranica (senza impattare sulla viabilità) e soprattutto sulla realizzazione della rotatoria più grande, quella prevista tra la Circonvallazione e via Ruggeri da Stabello, nel quartiere di Valtesse. Per la seconda rotatoria si attenderà la chiusura delle scuole, nel mese di giugno.

Altre info sul progetto https://comunedibergamo.medium.com/cantiere-nel-2022-per-migliorare-il-traffico-a-pontesecco-b6b239864d52