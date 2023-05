Gemellaggio Bergamo-Ludwigsburg, Università e istituzioni culturali al lavoro per costruire sinergie e scambi concreti

A Ludwigsburg esiste un albergo “Bergamo”: lo ha aperto una coppia della città del Baden Württemberg, da poco gemellata con il capoluogo orobico, nel 2019 e si trova a pochi passi dal centro della città, in Bauhofstraße. Una coppia talmente appassionata della città di Bergamo da sceglierla come nome del loro hotel. È stato costruito in modo completamente sostenibile (tanto è vero che è 100% carbon neutral) e si ispira in ogni sua parte alla città lombarda: in ogni spazio, ascensore, camera dell’albergo sono visibili immagini della città, dai Colli a Bergamo Alta, dal centro di Città Bassa all’Accademia Carrara.

È qui che ha dormito - non casualmente - la delegazione che da Bergamo ha raggiunto Ludwigsburg nei giorni scorsi per chiudere ufficialmente - negli spazi del castello settecentesco, alla presenza di tanti consiglieri comunali della città tedesca - il percorso di gemellaggio tra le due città, siglato nello scorso autunno negli spazi dell’ex monastero di Astino.

I due Comuni stanno lavorando a scambi tra le proprie Università (oggi presente anche la professoressa Francesca Morganti dell'Ateneo di Bergamo) e soprattutto tra i propri teatri, con la Fondazione Donizetti e il Festival pianistico internazionale già al lavoro per costruire una proposta culturale esportabile nella città tedesca.

Gli accordi di partnership sono stati siglati definitivamente dai Sindaci di Bergamo e Ludwigsburg, Giorgio Gori - arrivato in nottata da Gemona, dove ha partecipato ieri alle cerimonie in memoria delle vittime del COVID e in onore degli alpini che aiutarono a ricostruire il Friuli dopo il terremoto del 1976 - e Matthias Knecht, nella cornice del castello di Ludwigsburg.

I due Sindaci hanno a lungo discusso delle sfide che entrambe le città ed entrambi i Paesi stanno affrontando, tra tutte l'emergenza demografica, che sta avendo significative ripercussioni sulla ricerca di personale non solo delle imprese bergamasche, ma anche di quelle del Baden Wurttemberg: lo scambio di buone pratiche sul tema dell'immigrazione e dell'integrazione (con le misure prese qualche anno fa da Angela Merkel sul tavolo, misure che si sono rivelate efficaci, e le nuove proposte sul futuro del modello tedesco in discussione in queste settimane) rappresenterà un filone di confronto importante nella relazione delle due città nei prossimi mesi.

La delegazione del Comune di Bergamo (alla quale han preso parte anche il Consigliere comunale delegato Ezio Deligios e Mariangela De Grazia, del Consorzio di promozione turistica di Bergamo) ha anche visitato il parco industriale di Ludwigsburg.

“Bergamo e Ludwigsburg hanno molto in comune, non solo perché sono parte di territori produttivi, dal ricco patrimonio culturale, ma anche perché crediamo fortemente nei giovani e nell'Europa, senza la quale non possono esserci risposte alle grandi sfide del nostro tempo. – sottolinea il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori – Io credo che iniziative di questo genere siano da coltivare il più possibile: sono convinto che la cooperazione che parte e si sviluppa tra gli Enti locali, dal basso, possa rivelarsi molto efficace e produttiva per consolidare l’Unione Europea. La vicenda pandemica ci ha mostrato quanto sia importante fare parte di un’Europa forte e unita e soprattutto quanto le relazioni – anche tra città – siano importanti: il gemellaggio con Ludwigsburg è anche il coronamento di un lungo e intenso percorso di scambi e amicizia con la città tedesca, un gemellaggio non formale, che parla di innovazione, di cultura, di turismo, di formazione e di giovani, a cui affideremo l'amicizia tra le nostre citta".

Il percorso di gemellaggio tra Bergamo e Ludwigsburg

Le due città sono al centro di territori produttivi caratterizzati da una forte spinta manifatturiera, ma anche accomunati da un’importante tradizione storica e culturale, anno avviato ormai alcuni anni fa un percorso di partnership, nato da una lettera di intenti sottoscritta dalla rispettive Province. Bergamo avviò gli scambi con Ludwigsburg partecipando al Mercato d’Autunno con un proprio stand di prodotti e di materiale informativo.

Ludwigsburg fu una delle prime città a dare solidarietà a Bergamo durante l’emergenza pandemica 2020, anche accogliendo pazienti bergamaschi nel proprio ospedale.

Il gemellaggio è l'ennesima tappa di un percorso che ha visto poi le due città incrociarsi anche a Berlino il 12 ottobre 2021, quando Bergamo e la Ludwigsburg hanno ottenuto il Premio dei Presidenti per la cooperazione tra le città di Italia e Germania, dando vita a un “Consiglio Civico dei Giovani Post-Corona”, che ha coinvolto per oltre 6 mesi 25 giorni bergamaschi e 25 giovani di Ludwigsburg (tutti al di sotto dei 30 anni) intorno agli eventi della crisi pandemica per costruire proposte concrete da lanciare il futuro delle due città.