Ordinanza divieto detenzione dispositivi nebulizzatori sostanze irritanti, di vendita, anche per asporto, di bevande in contenitori di vetro dalle ore 16:00 del 19/12 alle ore 01:00 del 20/12/2023 per la cerimonia finale di “BG BS Capitale della cultura"

Dagli uffici É stata pubblicata l'ordinanza Sindacale 18/12/2023, n. 29, valida dalle ore 16:00 del 19 dicembre alle ore 01:00 del 20 dicembre 2023, che prevede, in occasione della cerimonia di chiusura di "Bergamo Brescia capitale della cultura 2023", il divieto di: vendita, anche per asporto, di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro consumo di bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro detenere bevande in contenitori in vetro o similari detenere dispositivi nebulizzatori di sostanze irritanti o urticanti. Le bevande dovranno essere servite solo in bicchieri di plastica a perdere. Nei pubblici esercizi, con le sole caratteristiche dei ristoranti, è consentita la somministrazione in bicchieri di vetro purché questo avvenga contestualmente al consumo immediato di alimenti e solamente all’interno dei locali adibiti alla somministrazione (no dehor). I pubblici esercizi sono autorizzati a posticipare l’orario di chiusura alle ore 24:00. La violazione della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa di 500,00 € con facoltà per il trasgressore di estinguerla con il pagamento in misura ridotta di 333,33 €. L'ordinanza riguarda l’area del centro cittadino comprendente le seguenti vie: piazza Matteotti

viale Sentierone

largo Gavazzeni

piazza Cavour

via Sora

via M. Bianco

largo Belotti

via Monte Grappa

piazzetta Piave

piazza Dante

via Sabotino

via Adamello

via Monte San Michele

via Brigata Alpina Orobica

viale Roma

piazza Vittorio Veneto

galleria Santa Marta

via Crispi

via Borfuro

passaggio Zeduri

passaggio Don Seghezzi. Il corpo di Polizia Locale e tutte le altre Forze di Polizia sono incaricate della sorveglianza e dell’esecuzione del presente provvedimento. A chi rivolgersi Direzione polizia locale e protezione civile Ultimo aggiornamento: 18/12/2023 16:40.56