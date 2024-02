Alta concentrazione di polveri sottili, attive le limitazioni di secondo livello

Da venerdì 2 febbraio 2024 saranno attive le misure temporanee di II livello (scattano dopo sette giorni di superamento consecutivo del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10).

Oltre ai divieti già previsti con l'attivazione delle misure temporanee di I livello, è vietato l'utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), di classe emissiva fino a 4 stelle compresa, in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 290, com. 4 e ss.mm.ii..

Anche gli autoveicoli che hanno aderito a Move-In (deroga chilometrica) saranno soggetti alle limitazioni temporanee della circolazione come gli altri veicoli inquinanti, fino alla disapplicazione delle stesse.

Sul sito Aria di Regione Lombardia puoi consultare gli aggiornamenti giorno per giorno, informazioni sulle misure attivate e sulla loro disattivazione, dati sulla qualità dell'aria, i Comuni coinvolti e i relativi provvedimenti.