18 marzo, Bergamo commemora le vittime del covid 19

Saranno il Commissario Europeo per l’economia Paolo Gentiloni e il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli ad affiancare il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori e le altre autorità del territorio in occasione delle commemorazioni volute dal Comune di Bergamo in occasione della Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus.

Il 18 marzo di ogni anno si celebra la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, istituita formalmente il 17 marzo 2021. La data scelta è quella in cui nel 2020 i camion militari carichi di bare uscirono per la prima volta dal Cimitero Monumentale di Bergamo, percorsero via Borgo Palazzo e imboccarono la circonvallazione cittadina in direzione dell’autostrada per raggiungere le città italiane che, in quei giorni, diedero la loro disponibilità ad accogliere i tanti defunti bergamaschi destinati a una cremazione che gli impianti orobici, seppur funzionanti a pieno regime, non era più in grado di garantire.

Quest’anno, a differenza degli scorsi anni, la cerimonia si terrà al Cimitero Monumentale di Bergamo, a partire dalle ore 11. La cerimonia vedrà la straordinaria partecipazione del musicista Gianluigi Trovesi accompagnato dal violoncellista Marco Remondini.

L’ingresso alla cerimonia sarà esclusivamente su invito. Invitati saranno anche tutti i Sindaci della provincia di Bergamo.



La commemorazione:



Lunedì 18 marzo 2024

Cimitero Monumentale di Bergamo

Piazzale del Cimitero, 21

Ore 11 - Esterno della Chiesa di Ognissanti

Cerimonia di deposizione di una corona di fiori ai piedi della lapide che ricorda le vittime dell’epidemia di Coronavirus





Ore 11.30 - Nei pressi del Famedio

Cerimonia di commemorazione della Giornata Nazionale in memoria delle Vittime dell’epidemia di Coronavirus

Apertura a cura del coro del Conservatorio Gaetano Donizetti del Politecnico delle Arti di Bergamo

Lettura di alcuni brani tratti dal libro "Carovane. La tempesta del Covid e il futuro di una comunità", di Claudio Cancelli e Don Matteo Cella

Interventi istituzionali

Intervento musicale a cura di Gianluigi Trovesi (Clarinetto) e Marco Remondini (violoncello).

Alla presenza del Commissario Europeo per l’economia On. Paolo Gentiloni e del prof. Franco Locatelli presidente del Consiglio superiore di sanità.

Alle ore 16.30 il Sindaco Giorgio Gori e l’Assessora al Verde Marzia Marchesi deporranno una corona di fiori al Bosco della Memoria.

Il programma delle celebrazioni prevede inoltre, al Cimitero monumentale di Bergamo alle ore 16.30 di sabato 16 marzo, la Preghiera interreligiosa e interconfessionale alla presenza dei rappresentanti delle Comunità religiose della Città alla quale tutti i cittadini sono invitati a partecipare.