Allerta meteo rosso: sospesa l’attività didattica nelle scuole superiori di Bergamo per martedì 8 ottobre

La sindaca di Bergamo Elena Carnevali ha disposto per la giornata di domani, martedì 8 ottobre, la sospensione dell’attività didattica di tutte le scuole secondarie di secondo grado, pubbliche, private e paritarie della città di Bergamo.

La decisione è stata presa a seguito della riunione del Comitato di Coordinamento Soccorso della Prefettura, convocata nel tardo pomeriggio di oggi lunedì 7 ottobre dal Prefetto, a seguito dell’allerta rossa di protezione civile n° 2024.152 del 07/10/2024 che prevede, per tutta la giornata di domani, martedì 8 ottobre, tempo perturbato in tutta la Regione Lombardia con precipitazioni di forte intensità diffuse sulla fascia prealpina, quantificate anche in misura di 120/150 mm di pioggia, che potrebbero generare ingenti ed estesi fenomeni franosi, con particolare gravità dalle ore 6, non escludendo la possibilità di esondazione dei fiumi Serio e Brembo.

Il provvedimento è stato adottato per rispondere alla richiesta di mantenere la viabilità il più libera possibile nella giornata di martedì 8 ottobre, considerando che la riduzione dell’afflusso in città degli studenti provenienti dalle valli può favorire le eventuali operazioni di soccorso in caso di emergenza e contribuire a prevenire e contrastare disagi, rischi e pericoli per la pubblica incolumità.

Tale misura non riguarda le altre strutture scolastiche cittadine, quali le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Consulta l'ordinanza Sindacale n. 18 del 7 ottobre 2024.