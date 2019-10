Mercoledì 23 ottobre 2019, alle ore 10.00, in Aula Consiliare si svolgerà il Consiglio dei ragazzi che segna l'apertura del progetto "A scuola di cittadinanza", edizione 2019-2020 - classi 5e della scuola primaria, alla presenza del presidente del Consiglio comunale, del sindaco, della Giunta comunale, del Dirigente dell'ufficio Scolastico per la Lombardia, ambito territoriale di Bergamo, della prof.ssa Arianna Cassarino, referente del progetto per gli istituti comprensivi, e dei rappresentanti delle classi 5e delle scuole cittadine, accompagnati dai loro docenti.

