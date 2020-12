Il Comune di Bergamo, tramite ANCI Lombardia, ha aderito al Bando di Servizio Civile Universale 2020, indetto dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, attivando n. 21 progetti in diversi ambiti.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma on-line, raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14:00 di lunedì 8 febbraio 2021.

Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande.

Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.

I requisiti di partecipazione e tutti i dettagli sono contenuti nel bando, consultabile al link: https://www.serviziocivile.gov.it/media/757821/bando-ordinario_2020.pdf

I progetti attivati presso il Comune di Bergamo sono i seguenti:

Per maggiori informazioni: