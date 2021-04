25 aprile 2021, il Comune di Bergamo, la Provincia di Bergamo e il Comitato Bergamasco Antifascista celebrano la festa di Liberazione dal nazifascismo. Un anniversario senza cortei né discorsi: il programma è ovviamente molto simile a quello del 2020, ma decisamente diverso dal consueto, vista le disposizioni ancora vigenti per far fronte all’emergenza coronavirus.

L’Amministrazione comunale prevede la deposizione di corone d’alloro, alla presenza delle sole autorità deponenti, alla Torre dei Caduti al monumento al partigiano del Manzù intorno alle ore 9 di domenica 25 aprile. Particolare attenzione è stata data luoghi significativi della Liberazione e ai monumenti dedicati ai caduti presenti nei quartieri dove verrà posizionato un vaso di fiori con il nastro tricolore. Ai cittadini si richiede di evitare ogni assembramento e a esporre il tricolore.

Molte sono le istituzioni cittadine che offrono comunque momenti di riflessione e approfondimenti storici attraverso le loro pagine web e social.

76° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

25 aprile 2021

Ore 9.00 Piazza Vittorio Veneto

Torre dei Caduti | Monumento al Partigiano

Cerimonia di deposizione delle corone d’alloro

____________________________________________________

Le iniziative dedicate al 76° Anniversario della Liberazione

24 APRILE

ANPI Comitato Provinciale di Bergamo presenta Le Carte di Salvo - Fondo archivistico Salvo Parigi, partigiano storico presidente dell’Anpi provinciale di Bergamo.

Pagina FB Anpi Comitato Provinciale di Bergamo ore 18.00

25 APRILE

ISREC Bergamo propone un'anticipazione

della mostra "Se quei muri potessero parlare"

attraverso presentazione video girato nell’ex carcere di Sant’Agata.

Canali social di ISREC e Youtube del Comune di Bergamo

ANED Bergamo, in collaborazione con ISREC Bergamo, pubblica un episodio del podcast ANEDdoti, dedicato alla vicenda di Luigi Minardi, che fu arrestato e deportato da Bergamo nel lager di Bolzano perché antifascista. Nell’episodio sarà possibile ascoltare la testimonianza della figlia Lidia,tutt’oggi residente a Bergamo.

Piattaforme streaming cercando “ANEDdoti” o attraverso il link https://linktr.ee/Aneddoti

ANPI Città di Bergamo propone l'iniziativa di ANPI nazionale "Strade di Liberazione". Alle ore 16, alcuni rappresentanti dell'Associazione porteranno un fiore ad una delle lapidi partigiane a scelta tra quelle in città.

facebook.com/ANPI.Bergamo.Citta

Biblioteca Civica Angelo Mai pubblicazione online di documenti conservati nella biblioteca

www.bibliotecamai.org e pagina FB

Bergamo Film Meeting, in collaborazione con Lab 80 e Comitato Bergamasco Antifascista

propone il film Stunde Null / Ora zero di Edgar Reitz.

Luglio 1945. Il giovane Joschi, ex militante della Hitler jugend, sogna il riscatto: con Isa cerca il tesoro di un ex nazista e progetta di fuggire con lei in America. Ma i suoi sogni si infrangono contro la dura realtà.

My Movies https://bit.ly/32vNYFr dalle 14.00alle 24.00 del 25 aprile

26 APRILE

ANPI Provinciale Bergamo propone "Anche i Partigiani però...", presentazione del libro di Chiara Colombini (Laterza 2021)

Canale YouTube ANPI Provinciale Bergamo ore 20.45

28 APRILE

ISREC Bergamo, in collaborazione con Comune di Bergamo, Istituto Comprensivo Da Rosciate e Officine Tantemani presenta il Progetto su Lidia Minardi

Un video dedicato a Lidia Minardi e alla sua famiglia, realizzato dagli allievi della Scuola Primaria Ghisleri di Bergamo, accompagnato da interventi, tra cui quello della signora Lidia Minardi, figlia di Luigi antifascista.

Canale YouTube Comune di Bergamo ore 9.30