Interruzione dell'erogazione dell'acqua prevista domani, venerdì 20 agosto, in diverse vie della parte orientale della città, per consentire a Uniacque la riparazione di una importante conduttura che dal serbatoio di Marzanica nel comune di Torre Boldone alimenta parte della città di Bergamo. L’utenza viene informata dalla stessa Uniacque in queste ore grazie all'affissione di avvisi in tutta la zona coinvolta.

L'erogazione sarà sospesa dalle 9 alle ore 16, e comunque fino a fine lavori.

Ecco l'elenco delle vie coinvolte:

Via Corridoni e vicoli laterali

Via S. Pellico

Via Gusmini

Via Oroboni

Via Montello

Via Cadore

Voia Martinella

Via Correnti

Via Buratti

Via Lombardia

Via Negrisoli

Via dell’Agro

Via Papa Ratti

Via Calzecchi Onesti