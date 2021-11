Restare in zona bianca e non vanificare gli sforzi fatti finora per contenere la pandemia, prevenire gli scenari che si stanno verificando in tanti Paesi europei: con questo esplicito obiettivo Bergamo introduce in queste ore l’obbligo di indossare mascherine all’aperto nei luoghi più affollati e frequentati della città, dalla Corsarola a Piazza Matteotti.

La decisione del Sindaco di Bergamo Giorgio Gori, in accordo con il Prefetto Enrico Ricci e sentite le Associazioni di categoria del commercio, è coerente con le misure prese ieri dal Governo e in linea con quella di diversi altri primi cittadini del nostro Paese: nelle scorse ore misure simili sono state annunciate anche in città come Milano, Padova, Firenze, Aosta. L'ordinanza è stata firmata nella tarda mattinata di oggi.

Attualmente le mascherine sono obbligatorie all’aperto solo a partire dalla zona gialla – anche se le norme previste anche per la zona bianca danno la possibilità di prevedere l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione individuale qualora non si riesca a garantire il distanziamento -, la prima fascia di rischio epidemiologico dopo quella bianca, ma la decisione dei Sindaci punta ad evitare un ulteriore aumento dei contagi, soprattutto in previsione di particolari affollamenti (come i mercati di Natale, le vie dello shopping natalizio, ecc.) nelle prossime settimane.

I contagi a Bergamo sono in lenta, ma costante crescita, seppur la situazione sia ancora sotto controllo e, anzi, una delle migliori in Italia: l’incidenza è passata nei giorni scorsi da 26 a 57 contagiati ogni 100mila abitanti e son 43 le persone attualmente ricoverate all’ospedale Papa Giovanni.

La lista delle vie cittadine nelle quali viene introdotto l’obbligo di mascherina all’aperto, a partire da sabato 27 novembre, tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 22, comprende sia luoghi di Bergamo Alta che di Bergamo Bassa. Eccoli:

- piazzale degli Alpini

- viale Papa Giovanni XXIII

- viale Roma

- Galleria Fanzago

- Largo Porta Nuova

- Sentierone

- via XX Settembre

- via Tiraboschi

- piazza Pontida

- largo Rezzara

- via Borfuro

- via Sant’Orsola

- via Sant’Alessandro (nel tratto compreso tra Largo Rezzara e via Garibaldi)

- via Tasso

- via Pignolo bassa

- piazzetta Santo Spirito

- piazza Matteotti

- Piazza Cavour

- piazza Vittorio Veneto

- passaggio Zeduri

- passaggio Bruni

- piazzetta antistante la stazione bassa della Funicolare

- piazza Mercato delle Scarpe

- via Gombito e via Colleoni (Corsarola)

- piazza Mascheroni

- piazza Cittadella

- largo Colle Aperto

- piazza Vecchia

La notte di Capodanno l’obbligo si estende fino alle 2 del giorno dopo.

Non solo: l’obbligo di utilizzo della mascherina all’aperto si estende anche ai mercati della città. La Polizia Locale è incaricata di svolgere i controlli: eventuali sanzioni per inosservanza delle nuove misure vanno da 400€ a 3000€.