Il Conservatorio Gaetano Donizetti e il Comune di Bergamo organizzano domenica prossima, 13 marzo alle ore 21.00 nel Teatro Sociale in Città Alta, un concerto benefico con l’obiettivo di raccogliere fondi che saranno interamente destinati a sostenere le necessità più urgenti della popolazione ucraina vittima del conflitto che sta insanguinando il cuore dell’Europa.

L’iniziativa nasce per il desiderio del musicista moscovita Iakov Zats, docente di Viola nel Conservatorio di Bergamo e di Piacenza, di dare un segno concreto di solidarietà , perché “un artista - spiega il professor Zats - deve avere il dono dell’empatia, deve percepire di più la sofferenza dell’altro”.

Animato da questo spirito il maestro Iakov Zats ha ideato l’iniziativa, che da subito è stata condivisa dal Direttore del Conservatorio Donizetti, Emanuele Beschi, “sia nei valori profondi che l’hanno ispirata, sia negli obiettivi che si prefigge di raggiungere - ha commentato il Direttore – In tal senso il nostro Istituto è pronto a dare il supporto necessario per garantire un aiuto tangibile a coloro che stanno pagando un prezzo altissimo per difendere la libertà e la pace in un momento drammatico della nostra storia”.

L’iniziativa è stata subito condivisa dal Sindaco di Bergamo Giorgio Gori, che ha immediatamente messo a disposizione il teatro Sociale di Bergamo Alta.

Un messaggio di fratellanza tra i popoli declinato attraverso il linguaggio universale della musica, che non conosce divisioni e contrapposizioni. Un’intonazione di pace eseguita da musicisti di fama internazionale che da Bergamo vogliono diffondere un’invocazione alla concordia, affinché cessino le ostilità .

“Sento come un dovere morale – ha chiosato il maestro Zats – fare qualcosa per le persone che soffrono”.

Uniti in questo progetto di solidarietà , i maestri russi Pavel Berman, Iakov Zats (viola), Vsevolod Dvorkin (pianoforte), Yuri Zhislin (violino), il maestro ucraino Denis Severin (violoncello), insieme alla violinista lettone Eva Bindere, a titolo completamente gratuito eseguiranno un programma di musiche di Brahms, Bloch, Silvestrov, Schostakovic, Penderezky, Lyatoshynsky, Mozart.

L’auspicio è che il pubblico (ingresso €35, con la possibilità di un’ulteriore donazione a beneficio dell’iniziativa Help Ukraine) intervenga numeroso e motivato a compiere un gesto di generosità verso coloro che in questi giorni angosciosi hanno perso gli affetti e ogni bene.

L’intero ricavato sarà devoluto all’ASSOCIATION ART WITHOUT BODERS BASEL, Associazione Arte senza confini di Basilea in Svizzera, per sostenere il progetto “Help Ukraine” (http://kunst-ogb.org/?p=586&lang=de)

I biglietti sono acquistabili tramite la biglietteria del Teatro Donizetti e attraverso il circuito VIVATicket.

Per completezza di informazione, di seguito i profili dei musicisti che si esibiranno in concerto.

PAVEL BERMAN, violino

Vincitore del Concorso Indianapolis, Pavel Berman appare regolarmente in Italia e all’estero nel ruolo di Solista e/o Direttore con Orchestre quali i Virtuosi Italiani, i Virtuosi di Mosca, la Haydn di Trento e Bolzano, i Pomeriggi Musicali di Milano, l’Orchestra da Camera di Mantova, l’Orchestra di Padova e del Veneto, la Sinfonica Toscanini di Parma, l’Orchestra del Teatro La Fenice, al Bellini di Catania, il Carlo Felice di Genova, la RAI di Torino, Santa Cecilia a Roma, l’Orchestra del Teatro Sao Carlo di Lisbona, Moscow Symphony Orchestra, Romanian National Radio, Wurtembergische Philharmonie, la Dresden Staatskapelle, i Berliner Sinfoniker e altre.

Ha suonato con l’Indianapolis Symphony Orchestra, l’Atlanta Symphony, la Dallas Symphony, la Prague Symphony, la Royal Philarmonic di Liverpool, la Beijing Philharmonic, e ha tenuto concerti nelle più prestigiose sale del mondo quali la Carnegie Hall, il Théâtre des Champs Elysées e la Salle Gaveau di Parigi, la Herkulessaal di Monaco, il Bunkakaikan di Tokyo, il Teatro alla Scala di Milano, il Palais des Beaux Arts di Bruxelles

Ha fondato la Kaunas Chamber Orchestra diventata Kaunas Symphony Orchestra in Lituania e partecipa al Festival Oistrach di Odessa.

E’ in varie tournée in Giappone e ha preso parte al progetto Rachmaninoff presentato all’Accademia di Santa Cecilia e al Festival Settimane Musicali di Stresa.

Tra le sue ultime registrazioni i CD per Dynamic dedicati a Prokofiev: le Sonate e i due Concerti con l’Orchestra della Radio Svizzera Italiana e il DVD dei 24 Capricci di Paganini.

Pavel Berman insegna presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano e suona il violino Antonio Stradivari ‘Conte De Fontana', Cremona 1702 ex David Oistrach della Fondazione Il Canale di Milano.

EVA BINDERE, violino

La violinista lettone Eva Bindere proviene da una nota famiglia di musicisti. Durante il suo percorso musicale a Riga è stata premiata con una borsa di studio per perfezionarsi a Dallas con Eduard Schmieder e successivamente nella Music Academy della città di Basel, in Svizzera, dove ha studiato con Raphael Oleg, così come con Hatto Beyerle e Valther Levin.Nel 1997, quando Gidon Kremer fondò l'orchestra da camera Kremerata Baltica, Eva Bindere divenne spalla dell'orchestra, esibendosi regolarmente come solista e in duo con Gidon Kremer. Il disco "After Mozart", dove si esibisce anche in qualità di solista, ha ricevuto un Grammy. Ha anche suonato nel quartetto d'archi. Eva Bindere è stata ospite della Bergen Philharmonic Orchestra, della Tallinn Chamber Orchestra, della Sudwestdeutsche Philharmonie Konstanz, della Sinfonietta di Basilea. Ha inoltre diretto Kammerorchester Basel, Amsterdam Sinfonietta, Camerata Bern e Moscow Soloists. Eva ha una predilezione speciale per la musica da camera: nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti come Pierre Amoyal, Renaud Capucon, Hagen Quartet, Boris Garlitsky, Antoine Tamestit, Maxim Rysanov, Gerard Causse, Vladimir Mendelssohn, Yo Yo Ma, Gautier Capucon, Mario Brunello, Boris Pergamenshikov, Leif Ove Andsnes, Martin Stadtfeld, Alexander Melnikov e Martin Helmchen. Uno degli aspetti più importanti dell'attività di Eva Bindere sono le esibizioni insieme al Trio Palladio a cui ha dato vita insieme al primo violoncello della London Philharmonic Orchestra Kristina Blaumane e al brillante pianista Reinis Zarins lavorando anche a stretto contatto con il famoso compositore lettone Peteris Vasks. Con il Trio Palladio si è di recente esibita alla London Wigmore Hall e ha eseguito il triplo concerto di L. van Beethoven con la Latvian National Symphony Orchestra.Dal 2008, Eva Bindere è docente presso l'Accademia di musica lettone Jāzeps VÄ«tols. Tiene regolarmente masterclass in Collegium Musicum Schloss Pommersfelden e Järvi String Academy. Nel 2017 è iniziata una collaborazione con l'Accademia Perosi di Biella dove Eva Bindere svolge corsi di musica da camera e laboratori di formazione orchestrale. Nel marzo 2017, è stata insignita Grand Music Award, il più alto riconoscimento statale nel campo della musica in Lettonia.Â

YURI ZHISLIN, violino

Descritto da The Strad come un "virtuoso con un temperamento veramente romantico", Yuri Zhislin gode di una carriera attiva e illustre come solista e musicista da camera. Nel 1991, Yuri è entrato al Royal College of Music di Londra, dove ha studiato con suo padre e poi con il dottor Andrievsky, vincendo il titolo di BBC Radio 2 Young Musician of the Year nel 1993. Le orchestre con cui Yuri si è esibito includono la Oxford Philharmonic. la BBC Concert Orchestra, i London Mozart Players, la Lithuanian State Symphony e la Santiago de Chile Symphony, solo per citarne alcuni. Zhislin ha debuttato in recital alla Carnegie Weill Hall di New York nel 2014 ed è apparso nelle principali sale da concerto in Europa, Stati Uniti, Sud America, Australia e Giappone. La sua discografia comprende un CD recital pubblicato nel 2005 per l'etichetta SOMM, un CD violino/viola Duos per l'etichetta Naxos nel 2009 e un CD trio d'archi per l'etichetta Nymbus Alliance con Dmitry Sitkovetsky al violino e Luigi Piovano al violoncello. Appassionato musicista da camera, Yuri ha lavorato con artisti come Maria-Joao Pires, Maxim Vengerov, Barry Douglas e Natalie Clein tra molti altri. Formato nel 2004 da Yuri, il Russian Virtuosi of Europe è un ensemble composto da eccezionali suonatori di archi con sede in Europa. Hanno recentemente completato tour sia in Sud America che in Russia e hanno pubblicato un CD di debutto su Orchid Classics, che ha ricevuto ottime recensioni ed è stato scelto come CD del mese nell'aprile 2016 dalla BBC Music Magazine. Yuri è professore di violino e viola al Royal College of Music di Londra ed è molto richiesto come professore in visita presso le European Summer Academies.

IAKOV ZATS, viola

“Assoluta padronanza dello strumento, profondissima conoscenza della musica ed il gusto impeccabile”

Vladimir Jurowski, direttore d’orchestra

Iakov Zats è nato a Mosca. Frequenta l’Istituto per bambini prodigio del Conservatorio di Mosca, dove si laurea e successivamente consegue il dottorato in quartetto.

Nel 1990 inizia una carriera concertistica che lo porta come solista e in gruppi da camera in Russia, Inghilterra, Francia, Germania, Italia e Stati Uniti. Nel 1994 lascia la Russia e si trasferisce in Italia dove da allora è ospite abituale di stagioni concertistiche esibendosi come solista con le orchestre quali Cantelli di Milano, Sinfonica Siciliana di Palermo, Fondazione Arena di Verona e altre.

Nel 2000 Claudio Abbado lo invita a prendere parte alla Mahler Chamber Orchestra. Nel 2011 partecipa come prima viola a due tournée europee del London Philharmonic Orchestra, diretta da Vladimir Jurowski. Dal 2006 al 2020 Prima Viola della Fondazione Arena di Verona.

Nel 2006 rivisita la Sonata op.28 di Ysaye, curando la prima edizione per viola sola, pubblicata da White Prince Edition. Questa Sonata diventa a pieno diritto uno dei pezzi di più alto virtuosismo nel repertorio violistico. Per la stessa casa editrice, cura la versione per viola e pianoforte delle Drei Romanzen di Schumann op.94, recentemente presentata al Kingsplace di Londra.

Attualmente docente di Viola presso il Conservatorio di Piacenza e Conservatorio di Bergamo viene invitato a tenere masterclass in Italia, Spagna, Repubblica Ceca, Croazia.Â

Dal 2018 direttore dell'orchestra dell'Università degli studi Milano-Bicocca.Â





DENIS SEVERIN, violoncello

Denis Severin è professore di violoncello all'Università di musica di Ginevra-Neuchâtel e all'Università delle arti di Berna. È vincitore di ECHO KLASSIK Prize 2015, GRAMMY AWARDS 2007, International Classical Music Awards 2018, vincitore di numerosi concorsi internazionali. Si esibisce come solista e camerista in alcune delle più prestigiose sale da concerto del mondo. Collabora con alcuni tra i più illustri ensemble e musicisti. È un artista ospite frequente di festival di musica classica, membro di giuria di numerosi concorsi musicali, Direttore artistico di ArtCello Festival e serie di concerti Schlosskonzerte Beuggen (Germania), Presidente dell'Associazione “Art Without Borders Basel”. Denis Severin si è diplomato al Conservatorio statale Čajkovskij di Mosca (prof. D. Miller). Formazione continua presso l'Università di Musica di Ginevra (prof. D. Grossgurin), Accademia di Musica di Basilea (prof. T. Demenga), Ecole Normale de Musique de Paris (prof. G. Hoffman), Schola Cantorum Basiliensis (prof. C. Coin).

VSEVOLOD DVORKIN, pianoforteÂ

"Dopo il suo debutto a 14 anni con la Ulianovsk Symphony Orchestra, il pianista russo Vsevolod Dvorkin si è esibito in tutto il mondo, riconosciuto oggi come un interprete intelligente e di grande cultura, padrone di una strabiliante tecnica pianistica e di “capacità musicali […] sublimi, vastissima […] tavolozza timbrica” (Rheinische Post).

Musicista che padroneggia un repertorio vastissimo, ha negli anni approfondito il repertorio Romantico, con i cicli completi di tutte leSonate Romantiche (da Schumann a Rachmaninoff) e degli Anni di Pellegrinaggio di F. Liszt, che lo hanno portato a debuttare per i più importanti enti concertistici quali la Società dei Concerti di Milano, il Festival giapponese Music in Style, la stagione del Ofunam della città del Messico, l’Autunno Musicale di Como, esibendosi con orchestre quali la Sinfonica di Mosca, la Filarmonica di Udine, la Stabile di Bergamo, l’Orchestre d’Auvergne, l’Orchestra Nazionale della Bielorussia, l’Orchestra Filarmonica de la UNAM (Messico), sotto la direzione di Bushkov, Zollman, Nanut, Ziva, Fagen. Interprete originale ed eclettico, tra i concerti da ricordare si possono citare il trionfale Concerto di Grieg alla Sala Nezahualkoyotl di Città del Messico, il concerto in vetta alle Alpi Orobie filmato dal regista italiano Ermanno Olmi, le collaborazioni artistiche con l’attrice Sonia Bergamasco. Appassionato camerista, ha collaborato con musicisti quali S. Krilov, E. Dindo, O. Kotchenkova, P. Berman, A. Kiselov, I. Zats, il Quintetto Gaudeamus ed i Quartetti Zimlinsky, Mozart, Rimsky-Korsakov, eseguendo tra l’altro l’integrale del repertorio da camera di J. Brahms. Ha inciso per le etichette discografiche Stradivarius, Raitrade, Musideco Classical.

Ultimamente si è esibito in Festival come Estate Regina in Toscana, Longlake Festival in Svizzera, Grand Forks in North Dakota, Music in Contest a New York, per Aspect Foundation for Music and Arts, organizzazione per la quale si esibisce dal 2012 dopo il debutto londinese a King’s Place.

V. Dvorkin è docente presso ISSM di Modena, insegnante presso l’Accademia Europea di Musica di Erba e l’Accademia del Talento di Desio, e vanta tra i suoi studenti giovani concertisti e vincitori di concorsi internazionali.

Allievo di Natalia Trull, Lazar Berman, Vera Gorostaeva e Vincenzo Balzani, e si è affermato sulla scena internazionale distinguendosi in concorsi pianistici come lo “Schumann” di Zwickau, il “Viotti” di Varallo, il Concorso di Cantù ed il “Dino Ciani”.