Il Comune di Bergamo ha aderito al Concorso pubblico in forma associata, indetto da Regione Lombardia, di concerto con ANCI Lombardia, per la copertura di n. 30 posti con contratto di assunzione a tempo pieno ed indeterminato, nella categoria giuridica D1, profilo professionale "Project Financial Manager" (istruttore direttivo in ambito economico-finanziario), di cui n. 15 da assumersi direttamente dai Comuni aderenti e n. 15 da assumersi da Regione Lombardia.

Il Comune di Bergamo ha aderito all'accordo per la copertura di n. 1 posto.

La domanda di partecipazione può essere presentata, a partire dalle ore 12:00 di venerdì 20 maggio 2022 ed entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 20 giugno 2022, esclusivamente online, attraverso il portale dedicato di Regione Lombardia: www.concorsi.regione.lombardia.it

Tutte le informazioni in dettaglio, relative alla posizione, ai requisiti di partecipazione, alla struttura della selezione nonché al calendario delle prove sono disponibili alla pagina dedicata sul sito di Regione Lombardia.