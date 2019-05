Ordinanza per divieto temporaneo di detenzione di dispositivi nebulizzatori di sostanze irritanti o urticanti, di articoli pirotecnici destinati a fini di svago, di somministrazione e vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di bevande, di qualsiasi natura, in contenitori di vetro dalle ore 19.00 del giorno 15 maggio 2019 fino al termine della manifestazione con lo spegnimento del maxi schermo, all’interno dell’area del centro interessata dall’evento denominato “Finale Coppa Italia – Atalanta/Lazio".

Per tutti i dettagli e le zone oggetto del divieto consultare il testo integrale dell'ordinanza allegata