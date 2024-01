Giorno della Memoria 2024

Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria, proclamato per ricordare la data in cui, nel 1945, il campo di concentramento di Auschwitz fu liberato, rivelando al mondo l’orrore del genocidio nazista.

L’Amministrazione comunale di Bergamo celebra anche quest’anno questa ricorrenza che assume un significato ancora più rilevante alla luce delle attuali situazioni di conflitto e ingiustizia nel mondo, e della conseguente urgenza di cercare soluzioni pacifiche ai conflitti, di proteggere le vite e difendere i diritti umani.

Come in passato, il Comune si impegna nell’organizzazione del programma istituzionale di commemorazione nei luoghi simbolo della città e nella realizzazione di un programma culturale in collaborazione con musei, biblioteche, reti sociali e associazioni culturali, rivolto alla cittadinanza affinché il tema della memoria si sviluppi in incontri, spettacoli e momenti di condivisione i più ampi possibile.

Il Comune di Bergamo prosegue inoltre la sua partecipazione al progetto internazionale delle “Pietre d’inciampo” (Stolpersteine), il più grande monumento diffuso d’Europa, creato dall’artista Gunter Demnig per tenere viva la memoria delle storie di donne e uomini vittime della persecuzione nazi-fascista.

Il progetto è il risultato di un impegno assunto dal Consiglio comunale e condiviso con la Provincia di Bergamo, in dialogo con le associazioni che compongono il tavolo per le Pietre d’inciampo (ANED, ANPI, ISREC, Museo delle Storie, Associazione Italia-Israele) e che ogni anno si rinnova in occasione del Giorno della Memoria.

Il Comune di Bergamo ha incaricato ISREC e ANED di realizzare laboratori e percorsi di memoria attiva nelle scuole della città, così che le studentesse e gli studenti diventino testimoni delle storie e dei valori per i quali le donne e gli uomini ricordate dalle Pietre hanno lottato.

Il 2024 è segnato da un’importante iniziativa: lunedì 29 gennaio alle ore 11:00, per la prima volta in Lombardia, verrà posta, davanti all’ex Caserma Montelungo, già Umberto I, una Stolperschwelle – Soglia d’inciampo a ricordare che quel luogo nel cuore della nostra città che funzionò come campo di transito.

Da lì, il 17 marzo e il 5 aprile 1944, 807 uomini e 43 donne furono trasferiti alla stazione di Bergamo e quindi direttamente nell’universo concentrazionario. I più avevano partecipato agli scioperi che nei primi giorni del marzo 1944 coinvolsero il Piemonte, la Lombardia e la Liguria.

La soglia d’inciampo si aggiunge alle nove pietre d’inciampo già presenti in città:

(GdM 2021) Alessandro Zappata, deportato al campo di Flossembürg - ex Carcere di Sant'Agata

(GdM 2022) Teresa Savio, condannata dal tribunale militare germanico - Parco del Quintino via Quintino Basso 33; Giuseppe Stella, internato militare italiano - via Borgo Palazzo 25; Aldo Ghezzi, deportato politico - via Pignolo 42, Roberto Bruni, deportato politico - via Francesco Cucchi 3; Ilda e Bella Marianna Sonnino, deportate razziali - via S. Bernardino, 22

(GdM 2023) Adolfo Barnaba, condannato dal Tribunale militare germanico – Parco Sandro Pertini via Moretti 25; Giovanni D’Amico, deportato come politico prima a Bolzano e poi a Mauthausen – piazza Rosate 4.

Ad accompagnare il progetto, i podcast ANEDdoti, realizzati da ANED Bergamo. Disponibili sulle principali piattaforme di streaming audio, i podcast nascono con lo scopo di divulgare le vicende degli uomini e delle donne che subirono le deportazioni nazifasciste dal nostro Paese.

I nuovi episodi ricostruiscono la vicenda dell'ex Caserma Montelungo, in cui 850 persone vennero imprigionate prima di essere deportate nel lager di Mauthausen. Erano lavoratrici e lavoratori delle fabbriche del centro-nord Italia che nel marzo 1944 scioperarono contro la guerra, la dittatura fascista e l'occupazione nazista e per questo vennero deportate, in quanto oppositori politici. ANED Bergamo ricorda l’80° anniversario dei grandi scioperi del marzo '44 e il ruolo centrale della nostra città, insieme agli studenti delle scuole che partecipano alla realizzazione di questi nuovi episodi di ANEDdoti.

